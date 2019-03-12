В ООН заявили про тенденцію обмеження прав жінок у світі

В Організації Об’єднаних Націй заявляють про тенденцію «повсюдного» обмеження прав жінок у світі. Виступаючи 11 березня на відкритті щорічного засідання Комісії зі становища жінок, генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш закликав до боротьби за права жінок і закликав комісію домогтися «рівності з чоловіками у всіх сферах людської життєдіяльності».

Ґутерріш вказав на зростання насильства щодо жінок, особливо захисниць прав людини, і жінок, які балотуються на політичні посади. Він заявив про «жорстоке поводження з жінками, які висловлюються відкрито», і додав, що жінки мають на 26 відсотків менше шансів на роботу, ніж чоловіки.

Голова жіночого агентства ООН Фумзіле Мламбо-Нгкука заявила, що деякі країни не хочуть, аби медичні установи забезпечували жінкам «сексуальні і репродуктивні права». За її словами, останні дані свідчать, що 131 мільйон дівчаток у всьому світі не ходять в школу, а кількість дівчаток, які не відвідують початкову школу, зросла на 6 відсотків.

Джеральдін Нейсон, яка головує в Комісії зі становища жінок, заявила, що менш ніж 7 відсотків глав держав і урядів складають жінки, і тільки один з чотирьох членів парламенту у всьому світі – жінки.

За словами Нейсон, в найближчі два тижні комісія обговорить питання материнства, пенсій, безпеки жінок на дорогах і в транспорті. Комісія також зосередить свою увагу на школах, які навчають дівчаток навичкам успіху, доступу до медичної допомоги і «справедливого розподілу» домашньої роботи між чоловіками і жінками.

Американський часопис US News & World Report нещодавно склав рейтинг найкращих для жінок країн і Україна в ньому посіла 66-е місце з 80. Найкращими країнами для жінок з огляду на захист прав людини, гендерну, фінансову рівність, прогрес та безпеку визнали Швецію, Данію, Канаду, Норвегію, Нідерланди, Фінляндію, Швейцарію, Австралію, Нову Зеландію та Німеччину.