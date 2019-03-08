У Запоріжжі відбулася акція за права жінок

У центрі Запоріжжя на площі біля будівлі обласної універсальної наукової бібліотеки відбувся флешмоб «Жінка – не кухонний комбайн», присвячений Міжнародному жіночому дню. Учасники акції принесли з собою пательні та тематичні плакати з написами «Квіти – клумбам! Права – жінкам!», «Якщо ви за рівність, то ви феміністка», «Миймо посуд разом» тощо.

В акції взяли участь як жінки, так і чоловіки. За словами, організаторів флешмобу, їхньою головною метою було нагадати, що 8 березня – це свято боротьби жінок за свої права, боротьби за рівність і повагу.

«У нас традиційна феміністична акція, покликана нагадати, що 8 березня – це, перш за все, свято жінок і жіночих прав, яке натомість перетворилось ще з радянських, сталінських часів на свято весни і краси, яке, в принципі, перекреслювало те, що робили українські феміністки, починаючи Олени Бджілки, Ольги Кобилянської. Ми хочемо привернути увагу саме до того, що це свято прав. І таким перформансом, маленьким флешмобом хочемо показати, що є якісь цінності, окрім того, щоб перетворювати жінку просто на роль, так само, як і чоловіка – просто на роль», – розповіла ініціаторка акції Наталя Лобач.

Місце проведення флешмобу організатори заздалегідь не анонсували для безпеки, побоюючись можливих провокацій. Втім, акція пройшла без будь-яких конфліктів. Долучитися до акції могли всі охочі, списавшись із організаторами через електронну пошту, вказану в анонсі події у соцмережах.

Марші за права жінок сьогодні відбулися в Києві та Харкові.