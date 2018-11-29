До оновленого списку культурної спадщини ЮНЕСКО внесли реґі та герлінг

Організація ЮНЕСКО опублікувала щорічний оновлений список світової культурної спадщини.

Зокрема, цього року до списку потрапили ірландська гра герлінг. Вона має кельтське походження. У герлінг грають дерев’яними ключками ми м’ячем.

Також до списку внесли ямайську музику реґі. У ЮНЕСКО зазначили, що колись ця музика була «голосом маргіналів», які говорили про соціальну несправедливість, опорі і любові, але зараз вона набула всесвітнього поширення. Найвідомішим представником цього стилю є Боб Марлі.

Ще одним новачком у списку стала грузинська боротьба чидаоба. За даними організації, прийомами цієї боротьби досі володіє більшість грузинських чоловіків.

Від України до культурної спадщини ЮНЕСКО раніше були внесені петриківський розпис та козацькі пісні з Дніпропетровщини.