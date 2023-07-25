США офіційно повернулися до складу ЮНЕСКО

США після майже п’ятирічної перерви знову стали членом Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

У штабквартирі організації в Парижі у вівторок відбулася офіційна церемонія з підняття американського прапора. На ній була присутня гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азулай, перша леді США Джилл Байден і перша леді Франції Бріжит Макрон.

Перед підняттям прапора пані Байден відзначила важливість американського лідерства у збереженні культурної спадщини та розвитку освіти та науки в усьому світі.

«Ми дуже пишаємося тим, що знову приєдналися до ЮНЕСКО», – сказала Джилл Байден, яка за фахом є педагогинею.

США оголосили про свій намір знову приєднатися до ЮНЕСКО у червні, і 193 країни-члени організації на початку цього місяця проголосували за схвалення повернення США.

Рішення США вийти з ЮНЕСКО вступило в силу 31 грудня 2018 року. Вашингтон мотивував це «зростаючими заборгованостями в ЮНЕСКО, необхідністю фундаментальної реформи організації та її постійною антиізраїльською політикою». До свого виходу з організації США були найбільшим спонсором ЮНЕСКО, вносячи 22% від загального фінансування агентства.

Аналітики кажуть, що причиною повернення США в ЮНЕСКО може бути занепокоєння Вашингтона щодо заповнення Китаєм прогалини в лідерстві у цій організації.