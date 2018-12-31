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31 Грудень 2018, Київ 12:28
Новини | Міжнародні

США вийшли з ЮНЕСКО

США залишили за собою статус спостерігача в ЮНЕСКО

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31 грудня набуло чинності рішення США про вихід з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про нього Вашингтон оголосив у жовтні минулого року.

Зазначалося, що рішення не було простим і пояснюється «зростаючими заборгованостями в ЮНЕСКО, необхідністю фундаментальної реформи організації та її постійною антиізраїльською політикою».

Від сьогодні Сполучені Штати припиняють повноправне членство в організації, зберігаючи за собою статус спостерігача.

ЮНЕСКО – міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, розвитку національних культур, охороні пам’яток культури тощо.

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