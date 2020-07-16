48% українців підтримують визнання діячів УНР борцями за незалежність України – опитування

48% українців підтримують визнання Української Народної Республіки борцями за незалежність України, йдеться в дослідженні фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології.

Негативно до цього ставляться 16%, ще 16% – байдуже. Кожен п’ятий респондент не визначився з відповіддю на це запитання.

Згідно з опитуванням, 34% українців погоджуються із засудженням СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, що здійснював політику державного терору. Близько 31% не підтримують таке рішення, ще для 15% це байдуже, а 19% не визначилися із своїм ставленням.

Опитування проводили 17-22 квітня методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.