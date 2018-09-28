Поліція спростувала заяву УПЦ (МП) про «захоплення радикалами» будівлі на Франківщині

Поліція Івано-Франківської області спростувала твердження Української православної церкви (Московського патріархату) про нібито захоплення «радикалами» церковної будівлі в селищі Богородчани.

Прибувши на виклик із приводу того, що «невідомі особи намагаються захопити Митрополичі палати, приміщення церкви Московського патріархату», поліція встановила, що причиною конфлікту є передача комісією Богородчанської районної ради та адміністрації майнового комплексу пам’ятки архітектури – Митрополичих палат (духівництва і келій) Домініканського монастиря, що по вулиці Шевченка, на баланс музичній школі. Проти цього виступив представник УПЦ (МП), який звернувся з повідомленням до поліції.

«На цей час на місці події працюють правоохоронці. Відомості за цим фактом поліцією зареєстровані у встановленому порядку та проводиться перевірка. Наразі інших причин конфлікту в тому числі на міжконфесійному ґрунті не встановлено. Жодної протизаконної дії щодо культової споруди не здійснювалось», – наголосили в секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

А в інтерв’ю виданню «Українська правда» в поліції додали, що в УПЦ (МП) переплутали представників влади з радикалами: «Вони щось собі надумали і «Правий сектор» додали. Міжконфесійного конфлікту чи якогось іншого політичного наразі поліцією не встановлено».

Раніше 28 вересня Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) стверджував, ніби «праворадикали з «Правого сектору» в смт. Богородчани на Івано-Франківщині захопили будівлі Митрополичих палат при Свято-Троїцькому храмі, що були надані в користування релігійній громаді Української православної церкви». «Радикали, за словами очевидців, змогли проникнути в приміщення палат через внутрішній двір – музичну школу, яка примикає до будівель», – мовилося в заяві.

Твердження УПЦ (МП) відразу, не перевіривши, розповсюдили російські засоби інформації.

Церковники також стверджували, що в сутичках «один із чоловіків отримав струс мозку, ще одному зламали руку, від рук рейдерів постраждав також настоятель храму протоієрей Володимир Шувар».

Поліція, зі свого боку, повідомила, що з приводу отримання тілесних ушкоджень внаслідок суперечки за медичною допомогою звернулися двоє місцевих жителів, а саме: «одному з них діагностовано забій м’яких тканин надбрівної ділянки голови, іншому – розтяжка зв’язок ліктьового суглоба та забійне садно ока».

Московський патріархат Російської православної церкви і Українська православна церква, що є його самоврядним підрозділом, за словами оглядачів, останнім часом почали нагнітати напруженість у зв’язку з очікуваним отриманням церковної автокефалії українськими православними, що позбавить РПЦ і УПЦ (МП) нині значного впливу на українське суспільство.

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