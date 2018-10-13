Кількість жертв урагану «Майкл» зросла до 17

Щонайменше 17 людей, за останніми даними, загинули у США через ураган «Майкл».

Число загиблих може надалі збільшитися в ході розширення пошукових операцій в прибережних районах штату Флорида, які найбільше постраждали від удару стихії. Рятувальники поки що не змогли дістатися до деяких із них.

Пошукові роботи ускладнює відсутність телефонного й інтернет-зв’язку в багатьох районах.

Ураган «Майкл» приніс потужні вітри і зливи, призвівши до повеней і руйнувань у декількох регіонах на південному сході країни.

Без світла залишаються близько 1,5 мільйона будинків.