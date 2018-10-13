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13 Жовтень 2018, Київ 16:36
Новини | Міжнародні

Кількість жертв урагану «Майкл» зросла до 17

Наслідки урагану у Флориді, США, 11 жовтня 2018 року

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Щонайменше 17 людей, за останніми даними, загинули у США через ураган «Майкл».

Число загиблих може надалі збільшитися в ході розширення пошукових операцій в прибережних районах штату Флорида, які найбільше постраждали від удару стихії. Рятувальники поки що не змогли дістатися до деяких із них.

США: Наслідки найпотужнішого шторму у Флориді за понад 80 років – відео
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США: Наслідки найпотужнішого шторму у Флориді за понад 80 років – відео

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Пошукові роботи ускладнює відсутність телефонного й інтернет-зв’язку в багатьох районах.

Ураган «Майкл» приніс потужні вітри і зливи, призвівши до повеней і руйнувань у декількох регіонах на південному сході країни.

Без світла залишаються близько 1,5 мільйона будинків.

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