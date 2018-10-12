У США жертвами урагану «Майкл» стали щонайменше 6 осіб

У США станом на 12 жовтня жертвами урагану «Майкл» стали щонайменше шестеро людей.

Ураган перемістився зі штату Флорида до Кароліни, спричинивши руйнування і повені.

11 жовтня «Майкл» ослаб до тропічного шторму. Нині швидкість вітру сягає 80 кілометрів на годину. Очікується, що шторм посилиться, коли мине Вірджинію.

Місцева влада побоюється, що кількість жертв може зрости, оскільки пошукові та рятувальні роботи продовжуються.

Шторм досяг узбережжя США 10 жовтня. За данними ЗМІ, «Майкл» – третій за потужністю ураган в США з початку спостережень.