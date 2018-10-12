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12 Жовтень 2018, Київ 08:51
Новини | Міжнародні

У США жертвами урагану «Майкл» стали щонайменше 6 осіб

Влада побоюється, що кількість жертв стихії може зрости

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У США станом на 12 жовтня жертвами урагану «Майкл» стали щонайменше шестеро людей.

Ураган перемістився зі штату Флорида до Кароліни, спричинивши руйнування і повені.

11 жовтня «Майкл» ослаб до тропічного шторму. Нині швидкість вітру сягає 80 кілометрів на годину. Очікується, що шторм посилиться, коли мине Вірджинію.

США: Наслідки найпотужнішого шторму у Флориді за понад 80 років – відео
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США: Наслідки найпотужнішого шторму у Флориді за понад 80 років – відео

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Місцева влада побоюється, що кількість жертв може зрости, оскільки пошукові та рятувальні роботи продовжуються.

Шторм досяг узбережжя США 10 жовтня. За данними ЗМІ, «Майкл» – третій за потужністю ураган в США з початку спостережень.

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