Ураган «Ісаяс» наблизився до східного узбережжя США. Очікується, що він спершу завдасть удару по Південній та Північній Кароліні. Сильний вітер супроводжуватиметься дощами.

Національний центр ураганів США попередив прибережні громади в обох штатах про хвилі висотою до 1,5 метра та 20 сантиметрів дощів, що загрожує зсувами.

Ураган уже пройшов через Карибський басейн, де вбив двох людей. 3 серпня він отримав першу категорію небезпечності. Швидкість вітру досягала 120 кілометрів на годину.

5 серпня тропічний шторм очікують в північно-східній частині США.