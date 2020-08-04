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04 серпня 2020, Київ 08:09
Новини | Міжнародні

Ураган «Ісаяс» наблизився до східного узбережжя США

Люди збирають мішки з піском в очікуванні урагану «Ісаяс», Флорида, США, 31 липня 2020 року

Ураган «Ісаяс» наблизився до східного узбережжя США. Очікується, що він спершу завдасть удару по Південній та Північній Кароліні. Сильний вітер супроводжуватиметься дощами.

Національний центр ураганів США попередив прибережні громади в обох штатах про хвилі висотою до 1,5 метра та 20 сантиметрів дощів, що загрожує зсувами.

Ураган уже пройшов через Карибський басейн, де вбив двох людей. 3 серпня він отримав першу категорію небезпечності. Швидкість вітру досягала 120 кілометрів на годину.

5 серпня тропічний шторм очікують в північно-східній частині США.

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