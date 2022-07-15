Війська РФ з «Ураганів» обстріляли ринок та житловий квартал у Бахмуті – поліція

Російські війська завдали з реактивних систем залпового вогню «Ураган» обстріляли центр Бахмута, є постраждалі, повідомляє у телеграмі пресслужба Національної поліції.

За попередніми даними, війська РФ випустили одну ракету по центральному ринку, ще дві – по житловому кварталу.



У поліції повідомляють, що внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини, від ударної хвилі пошкоджені вікна прилеглого п’ятиповерхового будинку.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».