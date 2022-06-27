Війська РФ ввечері з «Ураганів» обстріляли Миколаїв – мер

Російські війська ввечері з реактивних систем залпового вогню «Ураган» обстріляли Миколаїв, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.



«Сьогодні увечері російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Як повідомляє Військова комендатура оборони міста, це був «Ураган». Пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль. Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту», – написав він у телеграмі.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.