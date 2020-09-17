США: ураган «Саллі» приніс «історичні та катастрофічні» повені в містах Мексиканської затоки

Ураган «Саллі» приніс «історичні та катастрофічні» повені в американських містах на узбережжі Мексиканської затоки, повідомили в Національному центрі ураганів США.

Дощі виявилися більшими, ніж очікувалися. Негода залишила затоплені вулиці, пошкоджені дороги, мости та лінії електропередач.

У місті Пенсакола у Фллориді вода піднялася на рівень у півтора метра. Доступ до міста з 50 тисячами населення був обрізаний через пошкоджені дороги та мости.

Шериф Девід Морган розповів, що в окрузі Ескамбія, у яких входить Пенсакола, врятували щонайменше 377 людей.

Губернатор Флориди Рон Десантіс попередив громадян, що ріки можуть виходити з берегів.

16 вересня ураган «Саллі» спричинив зсуви ґрунту на узбережжі затоки. Швидкість вітру сягала приблизно 170 кілометрів на годину. Шкоду від урагану оцінюють у 2-3 мільярди доларів.

Наразі вважається, що негода забрала життя однієї людини.

Категорію урагану, який став уже восьмим цього сезону, знизили до тропічного шторму.

Згідно з даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, інтенсивність ураганів та руйнування зросли після 1980-х на тлі потепління.