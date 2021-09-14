Уряд звільнив голову «Укртрансбезпеки» і офіційно призначив голову «Укравтодору»

Кабінет міністрів своїми розпорядженнями від 13 вересня звільнив Єгора Прокопчука з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека»).

«Звільнити Прокопчука Єгора Олександровича, призначеного за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з посади Голови Державної служби України з безпеки на транспорті 15 вересня 2021 р. за власним бажанням», – йдеться в розпорядженні.

Із 16 вересня тимчасово покладено виконання обов’язків голови «Укртрансбезпеки» на заступника голови служби Микиту Лагуніна.

Також Кабмін офіційно звільнив з посади першого заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Євгена Кузькіна, оскільки його було призначено на посаду голови «Укравтодору» 26 серпня.

20 травня Верховна Рада призначила голову «Укравтодору» Олександра Кубракова міністром інфраструктури.