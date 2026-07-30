Уряд знову направив у Раду законопроєкт про оподаткування посилок до 150 євро

Кабінет міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який змінює правила оподаткування імпортних товарів, придбаних через іноземні маркетплейси, повідомив пізно ввечері 29 липня прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Він зауважив, що на даний час імпортні товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ.

Кабмін пропонує скасувати цю пільгу і привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу. При цьому приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться, кажуть в уряді.

«Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції. Очікуємо, що це рішення забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку. Це ресурс для фінансування оборони, стійкості держави і розвитку української економіки», – заявив Корецький.

За його словами, нові правила, якщо депутати підтримають це рішення, почнуть діяти не раніше ніж 2027 року.

У травні цього року Верховна Рада відхилила попередню пропозицію уряду щодо зміни правил оподаткування міжнародних посилок.

Законопроєкт передбачав, що ПДВ запроваджуватиметься на імпортовані товари, придбані через електронні інтерфейси, починаючи з 0 євро – раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ.



У Мінфіні раніше наголошували, що ухвалення відповіддного законодавства є структурним маяком меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.