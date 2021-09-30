В уряді на програму «якісної води» хочуть витратити 28,5 млрд грн

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що його міністерство розробило і подало до Верховної Ради проєкт закону про програму із забезпечення населення якісною питною водою. Він сказав про це 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті, повідомляє пресслужба голови держави.

У межах цієї програми, розрахованої на 2022-2026 роки, запланована реалізація понад 1700 інфраструктурних проєктів у регіонах України, зокрема будівництво нових і реконструкція наявних об’єктів водопостачання і водовідведення.

За словами Чернишова, орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів програми – 28,5 мільярдів гривень, з яких 16,9 мільярда – кошти державного бюджету.

За даними Мінрегіону, наразі лише 69% населення України має доступ до систем централізованого питного водопостачання та 48% – до централізованого водовідведення.