В уряді назвали переможця конкурсу на розробку родовища літію в Кіровоградській області

Кабінет міністрів України обрав переможця конкурсу на розробку родовища літію «Добра» в Кіровоградській області за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП), повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої компанії Techmet і The Rock Holdings. «Вони мають значний досвід у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах і має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку і переробки критичних мінералів», – написала Свириденко у телеграмі 12 січня.

За словами Свириденко, родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у 179 мільйонів доларів, з яких 12 мільйонів спрямують на проведення нової геологорозвідки і міжнародного аудиту запасів, 167 мільйонів – на організацію видобутку і збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.

«Проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів. Ділянка «Добра» є лише першою із амбітного плану інтеграції України у ланцюги постачання наших стратегічних партнерів. Отже, робота в цьому напрямку триває. Механізм УРП дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в рамках укладеного з державою партнерства. Водночас родовище залишається у власності народу України», – наголосила прем’єрка.

За її словами, залучення стратегічних інвесторів зі США і ЄС також посилює міжнародну увагу до України, залучає сучасні технології видобутку і переробки, та створює додаткові безпекові гарантії для країни.

«Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами», – додала Свириденко.

Минулого тижня видання The New York Times повідомило, що Україна 8 січня надала право на видобуток літію з великого державного родовища в Кіровоградській області американським інвесторам, серед яких є мільярдер Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа. Іншим інвестором є ірландська компанія TechMet: її найбільшим акціонером є американська державна інвестиційна агенція DFC, створена під час першого терміну Трампа, писало видання.

Лаудер – великий спонсор Республіканської партії із Нью-Йорка і єдиний спадкоємець косметичної компанії Estee Lauder, заснованої його батьками Есте й Джозефом Лаудерами. Forbes оцінював його статки у травні 2025 року в 4,7 мільярда доларів, що ставило його на 796-те місце у списку світових мільярдерів. Він знає Трампа ще з часів університету.

Літій – ключовий компонент для таких технологій, як електричні акумулятори та комп’ютерні плати. Адміністрація Трампа виявляє особливий інтерес до нього та інших рідкісноземельних металів по всьому світу, намагаючись зменшити залежність США від постачання з Китаю.

У травні 2025 року США й Україна підписали угоду про розробку рідкісноземельних металів в українських надрах. Трамп тоді заявив, що США «теоретично отримають набагато більше, ніж 350 мільярдів доларів», які, за його словами, були виділені Україні як військова допомога.