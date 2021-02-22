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22 лютого 2021, Київ 13:52
Новини | Політика

Уруський пояснив фото, на якому стоїть поруч із Кадировим, алфавітним порядком

«Не вважаю можливим «шарахатися» від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни», – заявив Уруський

Віцепрем’єр, міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський прокоментував світлину, на якій опинився поруч із головою Чеченської републіки (Російська Федерація) Рамзаном Кадировим.

За словами Уруського, на фото – офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021 у Об’єднаних Арабських Еміратах, де він був присутній як голова делегації України.

«Розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно якої, особисті гості Правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку», – пояснив урядовець.

Він додав, що не мав і не планує мати «жодних контактів з головою делегації РФ, яким є Рамзан Кадиров». За словами Уруського, українська делегація звернула увагу місцевої служби протоколу на неприйнятність таких ситуацій.

«Також не вважаю можливим «шарахатися» від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони», – зауважив Віцепрем’єр-міністр.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зажадав від віцепрем’єра, міністра із питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського пояснень через спільну появу на публіці з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

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