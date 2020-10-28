Кабмін виділив додаткові кошти на допомогу по безробіттю

Уряд України на засіданні 28 жовтня ухвалив постанову про виділення додаткових коштів для виплат допомоги по безробіттю та допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

«Так, із Фонду боротьби з COVID-19 виділено майже 1,3 млрд грн (1 278 772,6 тис. грн) на бюджетні програми щодо допомоги по безробіттю. Зокрема, для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю виділено кошти на суму майже 1,2 млн грн (1 198 772,6 тис. грн). Для виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину – кошти на суму 80 млн грн», – повідомляє «Урядовий портал».

В уряді зазначили, що від початку карантину було виплачено понад 10 мільярдів гривень допомоги по безробіттю.

«Також свою ефективність продовжує демонструвати програма допомоги по частковому безробіттю, за якою здійснено виплати на понад 2,5 млрд грн і збережено робочі місця для 370 тисяч людей», – заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За інформацією Державної служби зайнятості, станом на 26 жовтня кількість зареєстрованих безробітних складає 405,3 тисячі громадян. З початку року роботу за сприяння служби зайнятості отримали 492 тисячі громадян, у тому числі за період карантину (з 12 березня по 19 жовтня) – 342 тисячі.

У Держслужбі зайнятості раніше повідомляли Радіо Свобода, що станом на 12 жовтня безробітних в Україні було на 59% більше, ніж торік.