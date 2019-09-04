Уряд оголошує підсумки засідання на тлі заяв про звільнення Кличка – трансляція

Кабінет міністрів України 4 вересня провів своє друге засідання, на якому, за повідомленням, погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Офіційно в уряді цю інформацію поки що не підтвердили. Віталій Кличко також інформацію не коментував.

Радіо Свобода транслює пресконференцію представників уряду щодо підсумків сьогоднішнього засідання.

Раніше член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко в кулуарах уряду під час засідання Кабміну заявив, що рішення щодо Кличка ухвалили одноголосно.

24 липня речник тодішнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук повідомив, що Кабінет міністрів отримав прохання від президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Сам мер Києва заявив, що «здаватися не буде».

Уряд Гройсмана відмовився погоджувати це рішення.

Згідно з Конституцією, голову Київської міської державної адміністрації призначає і звільняє президент за поданням уряду. Водночас відповідно до рішення Конституційного суду, Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою.

Віталій Кличко вперше обраний Київським міським головою з 5 червня 2014 року. Посаду голови КМДА він обіймає з 25 червня того ж року.