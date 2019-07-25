В уряді повідомили, скільки коштів передбачили на олімпійську підготовку в 2020-му

У 2020 році передбачено додаткове фінансування підготовки до літньої Олімпіади в Токіо – 377,5 мільйона гривень, повідомляє Міністерство молоді і спорту України. За повідомленням, завершальний етап приготувань збірних команд України до літньої Олімпіади стартує з 1 січня 2020 року.

«Такі розрахунки були подані нами і підтримані Міністерством фінансів в рамках бюджетного запиту на наступний рік. Програмою передбачається окреме фінансування навчально-тренувальних зборів кандидатів на участь в Олімпіаді-2020, як в Україні, так і за кордоном», – повідомив міністр молоді і спорту Ігор Жданов.

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Держава також профінансує витрати пов’язані з безпосередньою участю спортсменів і тренерів в Олімпійських іграх (переліт, проживання, страхування, добові), передбачені кошти на виплату державних призових спортсменам і тренерам, повідомили в міністерстві.

Крім цього, Міністерство планує закупівлю додаткового спортивного обладнання і предметів довгострокового користування для потреб учасників Олімпіади від України на суму 50 мільйонів гривень.

У бюджеті Мінмолодьспорту на 2019 рік для проведення заходів Єдиного календарного плану з олімпійських видів спорту, в тому числі участь у ліцензійному відборі на Олімпіаду в Токіо-2020 – передбачено державне фінансування в розмірі 786,79 мільйона гривень, йдеться в повідомленні.

XXXІІ літні Олімпійські ігри розпочнуться у Токіо 24 липня 2020 року. В Японії розіграють 339 комплектів нагород у 33 видах спорту (50 дисциплінах). Українські спортсмени вже здобули 32 ліцензії у кульовій стрільбі, артистичному плаванні, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука та стрибках у воду.

Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує збірній Україні 16 нагород: 7 золотих, 6 срібних та 3 бронзові. Очолять неофіційний залік за кількість медалей США – 126 нагород, з яких 51 золота. Також у п’ятірку найсильніших команд потраплять Китай, Японія, Росія та Велика Британія.