У Мінреінтеграції заперечили ліквідацію посади Уповноваженого з питань зниклих безвісти

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявило, що повідомлення про ліквідацію посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин не відповідає дійсності.



Як повідомляє пресслужба міністерства, інститут Уповноваженого закріплений в законі «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Водночас у Мінреінтеграції зауважують, що напередодні відбулася міжвідомча нарада, під час якої розглядалось питання про перехід функціоналу щодо зниклих безвісти від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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«Така ідея обговорюється у світлі того, що ці відомства інституційно краще пристосовані для виконання функцій щодо зниклих безвісти. МВС відповідає за ведення реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Також МВС має розшукові можливості. Міноборони має можливості з пошуку тіл загиблих у районах бойових дій. А Координаційний штаб має досвід з повернення як полонених, так і тіл загиблих оборонців. Отже, обговорюється міжвідомчий перерозподіл функцій з метою підвищення ефективності роботи», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що на цій нараді жодним чином не йшлося про ліквідацію посади Уповноваженого або про звільнення Олега Котенка.

10 серпня Олег Котенко у коментарі hromadske заявив, що Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти.

За його словами, постанова про розформування Офісу буде офіційно оприлюднена найближчим часом.



За даними джерел видання «Цензор», Олега Котенка запросили до МВС, але він відмовився від нової посади.