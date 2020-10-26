Сенат США планує затвердити кандидатуру на посаду судді Верховного суду

Сенат США 26 жовтня проголосує за затвердження третього кандидата президента Дональда Трампа до Верховного суду – Емі Коні Барретт. Очікується, що Сенат, в якому домінують республіканці, затвердить Барретт, яку Трамп номінував замість ікони ліберального руху Рут Бейдер Гінзбург, яка померла 18 вересня у віці 87 років.

Сенат провів процедурне голосування 25 жовтня, висунувши кандидатуру Баррет, попри спротив демократів, які кажуть, що такі дії неприпустимі впритул до президентських виборів. Демократи ввкажають, що переможець президентських виборів 3 листопада має обрати кандидата.

Демократи також рішуче виступили проти католички Барретт, яку підтримують консервативні християни, – з ідеологічних причин.

Якщо кандидатуру Барретт схвалять, це схилить чашу терезів на користь консервативної більшості 6:3, потенційно змінивши ідеологічне спрямування Верховного суду на десятиліття.

У попередні роки Дональд Трамп висунув до суду консерваторів Ніла Горчаса та Бретта Кавано.