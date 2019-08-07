США стурбовані кримінальними справами проти кримчан за відмову служити в російській армії

Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що Росія відкриває кримінальні справи проти кримчан, які не хочуть служити в її армії.

«Ми дуже стурбовані недавніми повідомленнями про те, що Росія засуджує жителів Криму за ухилення від призову до лав збройних сил Росії. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати суверенітет і територіальну цілісність України», – мовиться в повідомленні посольства США в Україні.

На початку липня 2019 року в Севастополі місцевого жителя звинуватили в ухиленні від призову в російську армію. Як повідомили ЗМІ, 20-річний Гліб Щербаков відмовився від проходження військової служби «з політичних мотивів».

Підконтрольний Кремлю військовий комісар Криму Олег Єрмілов заявив у квітні, що з 2015 року в анексованому Криму порушили 15 кримінальних і близько 250 адміністративних справ за ухилення від служби в російській армії.

Україна вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали не менш як 4800 жителів Криму.

За даними Кримської правозахисної групи, всього з початку анексії Криму Росія призвала до своєї армії близько 15 тисяч кримчан.

Міжнародне гуманітарне право, а саме Четверта Женевська конвенція, забороняє державі-окупантові примусово призивати мешканців окупованих територій до своїх збройних чи воєнізованих сил, а також заохочувати їх до добровільного вступу до цих сил.