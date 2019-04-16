За 4 роки проти кримчан порушили 265 справ за відмову служити в російській армії – посадовець

З 2015 року в анексованому Криму порушили 15 кримінальних і близько 250 адміністративних справ за ухилення від служби в російській армії. Про це на прес-конференції 16 березня сказав підконтрольний Кремлю військовий комісар Криму Олег Єрмілов.

Всього, зазначив Єрмілов, за вказаний період близько 300 призовників намагались ухилитись від служби в російській армії.

В ході весняного призову 2019 військовий комісаріат окупованого Криму планує призвати на службу в російську армію близько 2,8 тисяч кримчан. При цьому більшість з них, 85%, відправлять служити в регіони сусідньої Росії.

Україна вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали не менш як 4800 жителів Криму.

За даними Кримської правозахисної групи, всього з початку анексії Криму Росія призвала до своєї армії близько 15 тисяч кримчан.

Міжнародне гуманітарне право, а саме Четверта Женевська конвенція, забороняє державі-окупантові примусово призивати мешканців окупованих територій до своїх збройних чи воєнізованих сил, а також заохочувати їх до добровільного вступу до цих сил.