Корупція заважає економічному та політичному прогресу України – посольство США

Корупція залишається проблемою, яка заважає прогресу України. Про це мовиться у заяві посольства США присвяченій річниці Революції гідності.

«В цей день 5 років тому протестувальникам з Євромайдану вдалося прогнати корумповану владу. Проте, корупція залишається нагальною проблемою, яка заважає українцям досягати економічного та політичного прогресу, якого вони заслуговують», – заявили у диппредставництві.

У заяві також йдеться, що «українська влада має остаточно втілити в життя реформи, яких вимагав народ України».

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