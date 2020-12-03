У США зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19 за добу

У США 2 грудня було зафіксовано рекордну смертність від COVID-19 – померли 2 733 людини. Окрім того за день виявлено майже 200 тисяч інфікованих.

Наразі по всій території країни з COVID-19 госпіталізовані понад 100 тисяч людей.

Керівник Центру з контролю та профілактики захворювань, доктор Роберт Редфілд вважає, що ситуація погіршуватиметься надалі.

«Реальність така: грудень, січень та лютий будуть важкими часами. Я насправді вважаю, що це буде найскладніший час в історії охорони здоров’я цієї нації», – заявив Редфілд під час розмови у Фонді Торгової палати США.

Він попередив, що кількість загиблих від COVID-19 у Сполучених Штатах може сягнути 450 тисяч до лютого порівняно з 273 000 летальними випадками на сьогодні.

Погіршення показників відбулося після вихідних на День Подяки минулого тижня, коли мільйони американців знехтували застереженнями уникати подорожей та великих компаній. Медики застерігають, що цей сплеск захворюваності може збігтися з наступним, який прогнозують на різдвяні та новорічні свята.

У світі, станом на 3 грудня, виявили понад 64,5 мільйона інфікованих коронавірусом, померли майже 1,5 мільйона людей, одужали понад 41 мільйон.