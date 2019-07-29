Ізраїль та США випробували ракетний комплекс на Алясці

Ізраїль у співпраці з США провів секретні випробування ізраїльського протиракетного комплексу Arrow 3 на Алясці. Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

«Під час трьох недавніх випробувань на Алясці комплекс Arrow 3 перехоплював балістичні ракети за межами атмосфери на безпрецедентних висотах і швидкостях. Ідеальне виконання! Я хотів би висловити глибоку вдячність Сполученим Штатам за це досягнення на благо нашої спільної безпеки», – зазначив Нетаньяху.

У коментарях прем’єр додав, що США є великим союзником Ізраїлю, а останні випробування довели здатність Arrow 3 діяти проти балістичних ракет, запущених в бік Ізраїлю з Ірану або звідки-небудь ще.