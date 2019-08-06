США звинуватили Китай у маніпуляції валютою

Міністерство фінансів США звинуватило Китай у маніпуляції валютою після того, як Пекін дозволив своїй валюті, юаню, впасти до рівня 7 юанів за 1 долар.

Такий крок може призвести до запровадження нових санкцій США проти Китаю, який напередодні зупинив закупівлі сільськогосподарської продукції США, що поглибило торговельну війну між країнами.

Президент США Дональд Трамп вже запровадив тарифи на китайський імпорт обсягом у 250 мільярдів доларів і пообіцяв з наступного місяця запровадити 10-відсоткове мито на товари з Китаю на суму 300 мільярдів доларів.

Американські тарифи збільшують вартість китайського імпорту для американських споживачів.

Трамп звинувачував Китай у маніпуляціях з валютою від часу президентської кампанії 2016 року, але Міністерство фінансів США не робило таких висновків раніше.

Востаннє Китай потрапляв у чорний список валютних маніпуляторів у 1994 році.