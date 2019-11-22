Суд у США засудив програміста з Росії до чотирьох років в’язниці

Суд у Нью-Йорку засудив російського програміста Станіслава Лісова до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченнями у змові з метою здійснення хакерських атак.

З урахуванням часу, проведеного у в’язниці під час слідства, росіянин вийде на свободу через чотири або п’ять місяців. Крім того, Лісов повинен виплатити штраф у розмірі 50 тисяч доларів і відшкодувати 480 тисяч доларів збитку постраждалим від його дій, повідомляють російські ЗМІ.

Прокурор вимагав засудити російського програміста до п’яти років позбавлення волі. Однак суддя вирішила скоротити цей термін. Під час процесу Лісов визнав провину. Після звільнення з в’язниці він, найімовірніше, буде депортований до Росії, сказала суддя.

Станіслава Лісова затримали в аеропорту Барселони у січні 2017 року. Влітку 2017 року росіянина депортували в США. Раніше він звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням не допустити його екстрадиції в США, де за сукупністю звинувачень йому загрожувало до 35 років в’язниці.

Влада США вважає Лісова причетним до розповсюдження комп’ютерного вірусу NeverQuest. За даними американських спецслужб, вірус забезпечував доступ до комп’ютерів фінансових установ та викрадав облікові банківські дані. Під час розгляду росіянин визнав провину в крадіжці 855 тисяч доларів з рахунків в американських банках.