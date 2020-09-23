США оголосили нові санкції проти осіб і компаній, пов’язаних із «кухарем Путіна»

Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження санкцій проти низки осіб і структур, що пов’язані з близьким до Кремля бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого ЗМІ називають «кухарем Путіна», і беруть участь у кампанії щодо посилення російського впливу в Центральноафриканській республіці (ЦАР).

Міністерство фінансів США 23 вересня також оголосило про заходи щодо осіб, які, як стверджується, безпосередньо сприяють російській Федеральній службі безпеки (ФСБ), і тих, хто допомагає внесеним у «чорні списки» громадянам і організаціям обходити американські санкції.

Нові санкції запровадили проти вісьмох осіб, зокрема шістьох росіян.

Одночасно під обмежувальні заходи підпадають пов’язані з цими людьми компанії в Росії, ЦАР і Фінляндії.

Як наголошується в заяві Міністерства фінансів США, ці заходи продовжують зусилля Вашингтона щодо притягнення до відповідальності російських розвідслужб за дестабілізуючі дії, такі як зловмисна кібердіяльність і втручання у вибори.

Задовго до цього США запровадили санкції проти самого Пригожина, а також структур, які з ним пов’язують, в тому числі Агентства інтернет-досліджень, відомого як «фабрика тролів», і приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера», задіяної в операціях у Сирії, Лівії, ще низці країн Африки, а також в Україні.

Москва завжди категорично заперечувала звинувачення у втручанні у вибори в інших країнах і зв’язках із хакерами, викритих у зламі іноземних урядових сайтів.