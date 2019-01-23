Американська розвідка попереджає про загрози Сполученим Штатам

У найближчі роки Росія і Китай спробують кинути виклик Сполученим Штатам, скориставшись новою ситуацією, яка характеризується послабленням міжнародного порядку, створеного після Другої світової війни, системи, в якій домінували західні демократичні ідеали. Така теза міститься у новій розвідувальній стратегії США, оприлюдненій у Вашингтоні 22 січня.

Глобальні тенденції, серед яких зниження ролі міжнародних інституцій, атаки на демократію і ізоляціонізм в державних структурах західних держав будуть домінувати в доступному для огляду майбутньому, вважають американські аналітики.

«Тривалі спроби Росії збільшити свій вплив і владу в різних регіонах світу швидше за все, вступлять в протиріччя з цілями і інтересами Сполучених Штатів», – йдеться в документі. «Військова модернізація в Китаї і його спроби домогтися економічного і територіального домінування в тихоокеанському регіоні і за його межами залишається приводом для занепокоєння, хоча існують можливості спільної роботи з Пекіном з питань, що становлять взаємний інтерес», – наголошується в розвідувальній стратегії.

Цей документ оновлюється кожні чотири роки. Після терористичних атак 11 вересня 2001 року американська розвідка називала міжнародний тероризм головною загрозою Сполученим Штатам. Тепер акцент переноситься на геополітичну нестабільність, нейтралізація наслідків якої може ста и головним викликом США.

У документі також йдеться про необхідність знайти відповідь на використання потенційними супротивниками нових технологій, наприклад, космічної зброї, кібертехнологій, що дозволяють підривати віру суспільства в демократичні інститути, і суперкомп’ютерів, здатних допомогти противникам США домогтися військової переваги.