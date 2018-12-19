Держдепартамент США дозволив продаж Туреччині ракетних систем «Патріот»

Держдепартамент США схвалив продаж Туреччині ракетно-зенітних комплексів «Патріот» на суму в три з половиною мільярда доларів, повідомило міністерство оборони США. Анкара просила дозвіл на закупівлю чотирьох комплектів із 20 пусковими установками і 80 ракетами-перехоплювачами.

У 2017 році Туреччина уклала контракт з Росією на поставку зенітно-ракетних комплексів С-400. Перші поставки заплановані на 2019 рік.

Представники США і НАТО неодноразово попереджали Туреччину про те, що російська ракетна система не може бути інтегрована в повітряну і протиракетну оборону НАТО. Вашингтон намагався переконати Анкару відмовитися від угоди на користь американської протиракетної системи «Патріот», вказуючи, що покупка зброї у Росії може призвести до санкцій проти Туреччини. Однак турецька влада наполягала, що американські зенітно-ракетні комплекси не є альтернативою російським С-400.

У кінці листопада міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що угода про постачання до Туреччини російських С-400 не може бути скасована. При цьому він уточнив, що сам вважав за краще б купувати зброю у союзників по НАТО.