Туреччина почне встановлювати російські системи С-400 у жовтні 2019 року

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявляє, що його країна почне встановлювати російські системи протиракетної оборони С-400 у жовтні наступного року, повідомляють державні ЗМІ.

Агенція Anadolu 25 жовтня цитує заяву міністра про те, що турецькі представники поїдуть у Росію на початку 2019 року, щоб пройти навчання.

Російський державний експортер зброї «Рособоронекспорт» у серпні оголосив, що 2019 року почне постачати системи С-400 Туреччині.

США і НАТО висловлювали через це занепокоєння, заявляючи, що російські системи С-400, які Анкара погодилася придбати в 2016 році, несумісні з оборонною системою альянсу, проте Туреччина не дослухається до цих зауважень.