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США озвучили деталі нового пакету військової допомоги Україні на 460 млн дол

Для України передбачено ще більше боєприпасів для HIMARS, ще більше Javelin, каже держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що відповідно до повноважень, делегованих президентом Джо Байденом, надається дозвіл на 32-ге (з серпня 2021 року) вилучення зброї та обладнання США для України на майже 500 млн дол, про що президент оголосив під час свого візиту в Україну.

«Цей пакет допомоги в галузі безпеки включає більше наданих США боєприпасів для HIMARS і гаубиць, які Україна настільки ефективно використовує для захисту своєї країни, а також більше Javelin, протиброньових систем і радарів повітряного спостереження. Крім того, я дозволяю виділити додаткові 10 мільйонів доларів США на підтримку наших поточних зусиль із надання екстреної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в належному стані перед лицем безперервних ракетних і безпілотних атак Росії», – йдеться в заяві держсекретаря.

Блінкен також відзначив коаліцію понад 50 країн, які «об’єдналися в солідарності з Україною».

«Лише Росія може закінчити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно для посилення її військових на полі бою, щоб вони мали найсильнішу можливу позицію за будь-яким майбутнім столом переговорів», – сказав Блінкен.

Деякі видання, як от «Голос Америки»​, вже написали перелік ймовірних видів зброї в пакеті нової допомоги від США, разом з боєприпасами для HIMARS і «Джавелінами», втім точного офіційного списку наразі немає.

Несподіваний візит Байдена в Україну (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Несподіваний візит Байдена в Україну (фотогалерея)

20 лютого, всього за кілька днів до першої річниці масштабного вторгнення Росії, президент США Джо Байден здійснив несподіваний візит до Києва

За підсумками сьогоднішнього несподіваного візиту президента США Джо Байдена до Києва стало відомо, що США нададуть черговий пакет підтримки для України в приблизно 500 мільйонів доларів.

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