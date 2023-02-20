США озвучили деталі нового пакету військової допомоги Україні на 460 млн дол

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що відповідно до повноважень, делегованих президентом Джо Байденом, надається дозвіл на 32-ге (з серпня 2021 року) вилучення зброї та обладнання США для України на майже 500 млн дол, про що президент оголосив під час свого візиту в Україну.

«Цей пакет допомоги в галузі безпеки включає більше наданих США боєприпасів для HIMARS і гаубиць, які Україна настільки ефективно використовує для захисту своєї країни, а також більше Javelin, протиброньових систем і радарів повітряного спостереження. Крім того, я дозволяю виділити додаткові 10 мільйонів доларів США на підтримку наших поточних зусиль із надання екстреної допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури України в належному стані перед лицем безперервних ракетних і безпілотних атак Росії», – йдеться в заяві держсекретаря.

Блінкен також відзначив коаліцію понад 50 країн, які «об’єдналися в солідарності з Україною».

«Лише Росія може закінчити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно для посилення її військових на полі бою, щоб вони мали найсильнішу можливу позицію за будь-яким майбутнім столом переговорів», – сказав Блінкен.

Деякі видання, як от «Голос Америки»​, вже написали перелік ймовірних видів зброї в пакеті нової допомоги від США, разом з боєприпасами для HIMARS і «Джавелінами», втім точного офіційного списку наразі немає.

За підсумками сьогоднішнього несподіваного візиту президента США Джо Байдена до Києва стало відомо, що США нададуть черговий пакет підтримки для України в приблизно 500 мільйонів доларів.