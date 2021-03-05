Лідери США та Єврокомісії обговорили партнерство Вашингтона і Брюсселя. У розмові йшлося і про Україну

Президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили по телефону співпрацю США та ЄС. Як заявив Білий дім 5 березня, Байден пообіцяв «відновити і оживити» партнерство Вашингтона із Євросоюзом.

У заяві йдеться, що сторони вирішили працювати над вирішенням «давніх суперечок» у Світовій організації торгівлі. Також Байден і фон дер Ляєн домовилися координувати «питання, які мають спільний інтерес», зокрема стосовно їхньої політики щодо України, Росії, Білорусі, Китаю та Західних Балкан.

У своїй заяві після телефонної розмови фон дер Ляєн, у свою чергу, вказала: «Ми поділяємо стратегічний погляд на Росію. Я запропонувала тісно координувати наші політичні програми і заходи, особливо стосовно Східної Європи. Ми маємо спільні погляди на ситуацію в Україні».

Також, за її словами, обидві сторони віддані вирішенню суперечки між Boeing і Airbus після того, як домовилися призупинити дію мит.

«Ми з президентом Байденом домовилися призупинити дію всіх наших тарифів, введених в контексті суперечок між Airbus і Boeing, як на авіаційну, так і неавіаційну продукцію, спочатку на період в чотири місяці», – сказала вона.

Cуперечка між Брюсселем і Вашингтоном у питанні конкурентної боротьби двох авіагігантів Airbus і Boeing почалася на початку 2000-х років. Сторони звинувачували один одного в несправедливій державній підтримці двох найбільших світових авіабудівних компаній, європейського консорціуму Airbus і його американського конкурента Boeing. Через це були запроваджені мита на авіаційну та неавіаційну продукцію на мільярди доларів.