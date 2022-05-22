Блінкен обговорив з новою очільницею МЗС Франції підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен і новопризначена міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час телефонної розмови домовилися про важливість продовження «непохитної підтримки» України в її боротьбі проти повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Держдепартамент Сполучених Штатів.

Сторони також наголосили, що мають бути збережені «значні витрати» для президента Росії Володимира Путіна за війну, яку він розпочав.

Двоє дипломатів також обговорили кроки, які Вашингтон і Париж могли б зробити, щоб якнайкраще підтримати нещодавно оголошені заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, рішення, які розлютили Путіна, який заявив, що він вторгся в Україну частково і тому, щоб запобігти розширенню західного військового альянсу.

Сторони «погодилися з необхідністю реагувати на невідкладні потреби у продовольчій безпеці та харчуванні мільйонів людей у всьому світі, які перебувають у вразливому становищі, що посилюється через жорстоку війну Росії в Україні».

Президент Франції Емманюель Макрон 20 травня призначив Катрін Колонну, донедавна посла у Великій Британії, міністром закордонних справ Франції. Вона замінила на цій посаді Жан-Іва Ле Дріана.