США: у Нью-Джерсі заборонили циркам виступати з дикими тваринами

В американському штаті Нью-Джерсі ухвалили закон, який забороняє циркам у своїх виставах використовувати диких і екзотичних тварин. Текст закону опублікований на сайті губернатора штату Філа Мерфі.

«Я пишаюся тим, що підписав «закон Нозі» і гарантував, що Нью-Джерсі не дозволить експлуатувати і жорстоко поводитися з дикими і екзотичними тваринами в межах нашого штату. Ці тварини повинні перебувати в своєму звичному середовищі проживання або дикій природі, а не у виставах, де їхня і наша безпека перебувають під загрозою», – йдеться в заяві губернатора.

Як говориться в заяві, закон названий на честь 36-річного африканського слона Нозі, який страждав на артрит, але його все одно змушували виступати по всій країні.

За даними організації, яка виступає проти жорстокого поводження з тваринами, Нью-Джерсі став першим штатом, який заборонив виступи диких тварин.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Кияни протестували щодо участі тварин у циркових шоу

На початку 2017 року в Україні розглядали законопроект, який повністю б заборонив виступи тварин у цирках через знущання над тваринами. Тоді дресирувальники і багато власників цирків були незадоволені ініціативою і заявили, що не скрізь із тваринами поводяться жорстоко.

Офіційно виступи диких тварин у цирках повністю заборонені в Австрії, Нідерландах, Бельгії, Великій Британії, кількох містах Німеччини.

У Болівії, Греції, Данії заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин.