Заборона використання тварин в цирку – гуманізм ХХІ століття

Президент Латвії Раймонд Вейоніс днями підписав поправки до закону про захист тварин. Вони передбачають заборону використовувати диких тварин у циркових виставах. В Україні схожі поправки до законодавства вже зареєстровані у Верховній Раді, зокрема про заборону використання тварин у пересувних цирках. Такий законопроект розглянуть в парламенті не раніше осені.

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«Прийде час, коли люди будуть дивитися на вбивцю тварини так само, як вони дивляться зараз на вбивцю людини», – казав відомий винахідник та художник Леонардо да Вінчі сім століть тому. Утім, і сьогодні питання гуманізації суспільства навряд чи можна вважати остаточно вирішеним. Ба, більше – в суспільстві досі існує поняття «догханетрів». Як наслідок, Animal Rights Switzerland, які займаються захистом тварин, подали петицію до виконавчого директора «Євробачення». В ній йдеться про вбивство безпритульних тварин у Києві напередодні пісенного конкурсу.

Окрім цього зоозахисники порушили питання про заборону використання тварин в цирку. Декілька десятків людей по всій Україні вийшли на акції протесту з вимогою заборонити циркові шоу за участі звірів.

Засновник зоозахисної ініціативи «UAnimals» Олександр Тодорчук пояснює, що є низка причин для такої заборони. По-перше, жорстокість дресури. Для того, аби навчити тигра стрибати через вогняне кільце чи ведмедя їздити на велосипеді, дресирувальники використовують батоги, електрошокери та, навіть, спеціальні гаки, як це відбувається у випадку із слонами. По-друге, умови утримання. Жоден цирк світу не може забезпечити гідні умови тварині, а українські цирки тим паче. Іноді великих тварин тримають у клітках, площею в один квадратний метр. Але головне, за словами зоозахисника, тварини не створені для того, аби їх використовували для розваг.

«Я завжди згадую історію, коли в 1960-х роках ще існували зоопарки для людей. Остання така виставка пройшла в Парижі, де у вольєрах можна було побачити представників туземців та інших народів. Це до слова, коли кажуть: де дитині ще побачити ведмедя, лева чи тигра», – сказав Олександр Тодорчук.

Передусім, переконаний він, важливо узаконити заборону використання тварин у цирках. І в Україні вже є перші кроки в цьому напрямку. Відтак до розгляду парламенту запропонували законопроект про внесення змін до закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (щодо використання тварин у пересувних цирках). Розглядати його планують восени.

Тодорчук додає, що тим часом існує інший визначений законодавством механізм, який дозволяє боротися із проблемою використання тварин в цирку – це постанови місцевої влади про заборону подібної діяльності. За словами зооактивіста, на сьогоднішній день цим методом скористалися уже близько десяти міст України. Але таким шляхом процес рухається надто повільно, зазначає засновник «UAnimals».

Ще однією проблемою утримання тварин в цирках Тодорчук називає відсутність реального обліку кількості тварин. За його словами, неможливо визначити, скільки насправді звірів утримує той чи інший цирк.

Тим часом у Європі шириться практика забороняти циркові шоу за участі тварин, про що свідчать нещодавно прийняті поправки до законодавства у Латвії.

Голова правління фонду VIVA! Цезари Вишинський розповідає про Європейський досвід. «Міжнародний рух захисту тварин – VIVA!» фіксує поводження із тваринами у цирку: документує дресирування, умови утримання звірів. Пізніше вони розгортають інформаційну кампанію, де демонструють фото та відеодокази життя тварин в цирку.

Така практика приносить плоди. Вишинський розповідає про ситуацію, коли ініціатива їхнього фонду отримала підтримку керівника одного з міст у Польщі. Там заборонили використання тварин у цирку в публічних місцях. Інформація про такий прецедент розійшлася Польщею. Жителі інших міст країни звернулися із петицією до чиновників заборонити використання тварин в цирках. Таким чином ще 30 міст задіяли таку заборону.

На сьогодні, за словами Вишинського, 60% поляків виступають проти використання тварин у цирках.

Втім, в цирках стверджують, що якщо усі шоу будуть без тварин, то їм доведеться згорнутися уже за півроку. Як вихід із ситуації, пропонують, аби держава створила спеціальні комісії, які наведуть лад у таких приватних «шапіто».