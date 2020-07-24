У Вашингтоні виступили з різкою критикою Китаю

Держсекретар США Майк Помпео 23 липня виступив із різкою критикою китайського керівництва і закликом до світової спільноти покінчити зі спробами Китаю підірвати світовий порядок.

Майк Помпео виступив з промовою під назвою «Комуністичний Китай і майбутнє вільного світу» в бібліотеці президента Ніксона, який близько п’ятдесяти років тому почав процес встановлення відносин США із КНР.

«Правда полягає в тому, що наша політика, політика вільних країн забезпечила відновлення китайської економіки, яка руйнувалася, при цьому Пекін кусає ті самі міжнародні руки, які годували його. Ми відкрилися для китайських громадян, але побачили, як китайська Компартія експлуатує наше вільне і відкрите суспільство. Вона засилає пропагандистів на наші пресконференції, в наші дослідницькі центри, в наші школи і студентські містечка», – сказав Помпео.

Держсекретар звинуватив Китай в крадіжці американської інтелектуальної власності.

За словами Помпео, Захід не може довіряти режиму, що базується на марксистсько-ленінській ідеології, мета якого «глобальна гегемонія китайського комунізму».

«Ми не можемо ставитися до цієї версії Китаю як до нормальної країни, як до інших країн», – сказав держсекретар США.

Ця промова держсекретаря Майка Помпео – одна із серії акцій, здійснених Білим домом в останні тижні для тиску на Пекін. Серед них – визнання незаконними територіальних претензій Китаю в Південно-Китайському морі, введення санкцій проти китайських громадян і фірм, причетних до посягання на свободи гонконгців, закриття китайського консульства в Г’юстоні.