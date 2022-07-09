Блінкен заявив про 368 млн дол гуманітарної допомоги українцям

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Сполучені Штати надають майже 368 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки тих, хто постраждав від війни Росії проти України.

«На сьогодні понад 11 мільйонів людей – понад чверть населення України – були змушені залишити свої домівки через невиправдану війну Росії, а 15,7 мільйона людей потребують допомоги. З початку повномасштабної війни президента Путіна в лютому Сполучені Штати надали понад 1,28 мільярда доларів гуманітарної допомоги для вирішення цієї кризи, і ми є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні серед країн. Це додаткове фінансування, що складається з майже 288 мільйонами доларів США від Державного департаменту і понад 80 мільйонами доларів США від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), забезпечить їжею, безпечною питною водою, грошовою допомогою, захистом, доступним притулком, екстреною медичною допомогою, допоможе з логістикою та координацією допомоги», – йдеться у заяві Блінкена для преси.

Ентоні Блінкен додав: «Наближаючись до п’ятого місяця жорстокого нападу Росії на Україну, ми продовжуємо закликати Росію негайно припинити військові дії, сприяти безперешкодному гуманітарному доступу в Україну та гарантувати постійний безпечний коридор для тих, хто прагне втекти в безпечне місце».

«Ми вдячні нашим союзникам і партнерам, які прийняли тих, хто тікає від війни, і вітаємо рішення Європейського союзу про розширення статусу тимчасового захисту для громадян України, надання їм дозволу на роботу та доступу до житла та інших послуг», – йдеться у заяві.

Напередодні США оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 400 млн дол.