Британський боксер Чисора погодився на бій з Усиком – промоутер

Британський боксер Дерек Чисора погодився на бій з українцем Олександром Усиком, повідомив промоутер Олександр Красюк в інтерв’ю виданню Tribuna.com.

«Чисора – найбільш імовірний суперник. Ми якраз його розглядаємо як варіант номер один. Він погодився на бій, але ми ще не з’ясували дату й статус цього поєдинку й не підтвердили остаточну участь Олександра», – сказав Красюк.

35-річий Дерек Чисора провів на професіональному рингу 41 поєдинок і здобув 32 перемоги. У 2012 році він програв українському чемпіону Віталію Кличку в бою за пояс Світової боксерської ради (WBC).

Усик здобув 17 перемог у 17 поєдинках на профірингу. У 2018 році він став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кілограма).

У жовтні 2019 року Усик провів свій перший бій у суперважкій вазі. Він здобув дострокову перемогу над американцем Чаззом Візерспуном.