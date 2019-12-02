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02 грудня 2019, Київ 21:45
Новини | Спорт

Британський боксер Чисора погодився на бій з Усиком – промоутер

Промоутер: Чисора – найбільш імовірний суперник Усика (на фото)

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Британський боксер Дерек Чисора погодився на бій з українцем Олександром Усиком, повідомив промоутер Олександр Красюк в інтерв’ю виданню Tribuna.com.

«Чисора – найбільш імовірний суперник. Ми якраз його розглядаємо як варіант номер один. Він погодився на бій, але ми ще не з’ясували дату й статус цього поєдинку й не підтвердили остаточну участь Олександра», – сказав Красюк.

35-річий Дерек Чисора провів на професіональному рингу 41 поєдинок і здобув 32 перемоги. У 2012 році він програв українському чемпіону Віталію Кличку в бою за пояс Світової боксерської ради (WBC).

Віталій Кличко в бою з Дереком Чісорою, Мюнхен, Німеччина, 18 лютого 2012 року
Віталій Кличко в бою з Дереком Чісорою, Мюнхен, Німеччина, 18 лютого 2012 року

Усик здобув 17 перемог у 17 поєдинках на профірингу. У 2018 році він став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кілограма).

У жовтні 2019 року Усик провів свій перший бій у суперважкій вазі. Він здобув дострокову перемогу над американцем Чаззом Візерспуном.

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