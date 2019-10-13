Олександр Усик переміг американця Візерспуна в сьомому раунді

Український боксер із Криму Олександр Усик виграв перший бій у суперважкій вазі проти американця Чазза Візерспуна.

Український боксер майже рік не виходив на ринг. Його дебют у суперважкій вазі завершився перемогою.

Перші два раунди спортсмен придивлявся до свого суперника, а потім почав активно атакувати.

Перші раунди пройшли у традиційній розвідці, обидва боксери не форсували події. Бій тривав у невисокому темпі, Усик перевірив американця лівим боковим і працював більше на техніку, все частіше використовуючи ліву руку.

Починаючи з 4-го раунду Усик почав вкладатися і зміг затиснути Візерспуна в кут, видавши серію з чотирьох потужних ударів по корпусу і голові.

У п'ятому раунді український боксер повністю домінував. Усик захопив центр рингу і змушував американця постійно відступати до канатів.

У сьомому раунді суддя зупинив раунд, а команда суперника вирішила припинити бій достроково, побоюючись за здоров'я Візерспуна.

13 жовтня Усик мав боксувати з Тайроном Спонґом із Нідерландів, але потенційний суперник провалив допінг-тест, а команда Усика за чотири дні до бою знайшла заміну в особі Візерспуна.

У 2018 році Усик переміг у всіх своїх трьох поєдинках: у січні він об'єднав чемпіонські пояси WBO і WBC у бою з латвійцем Майрісом Брієдесом, у липні Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма і переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим, а в листопаді захистив свої титули, коли нокаутував британця Тоні Белью.

Після цього він вирішив перейти у суперважку вагу і офіційно позбувся звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.