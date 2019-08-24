«Це обов’язково переведуть в політичну площину» – Усик відмовився від бою проти росіянина

Український боксер Олександр Усик відмовився від бою проти росіянина Андрія Федосова, щоб не переводити ситуацію у «політичну площину». Про це Усик розповів у відозверненні 24 серпня.

«Була інформація, що моїм суперником стане Андрій Федосов. Ні. Федосов не буде моїм суперником. Чому? Тому що ми розмовляли ще перед цим, і говорили, що опонентом, наприклад, буде Олександр Повєткін. Я кажу, що я не хочу боксувати з цими хлопцями, тому що це обов'язково переведуть в політичну площину і один одного будуть обзивати і все таке. Мене це не влаштовує і мені це не потрібно», – сказав Усик.

Він зазначив, що не хоче ажіотажу довкола бою, в якому суперником може бути представник Росії.

«Я не хочу цього бруду, нормально ставлюся до хлопців, я нормально ставлюся до їхніх родин і взагалі до них. І не треба робити з цього ніякого хайпу – Усик відмовився боксувати з росіянином», – сказав спортсмен.

22 серпня з’явилася інформація, що дебютний бій серед суперважковиків українець Олександр Усик проведе проти росіянина Андрія Федосова. Поєдинок, за повідомленнями, мав відбутися 12 жовтня в Чикаго на Wintrust Arena.

Раніше у команді Усика підтвердили, що боксер має дебютувати у суперважкій вазі 12 або 19 жовтня. Після того, як Усик вирішив перейти у надважку вагу, він офіційно позбувся звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.

