Усик проведе наступний поєдинок у жовтні – промоутер

Український боксер Олександр Усик має дебютувати у суперважкій вазі 12 або 19 жовтня. Про це спортивному телеканалу ESPN заявив промоутер українського спортсмена Едді Гірн.

Усик боксуватиме проти камерунця Карлоса Такама. У травні цей двобій відмінили через травму українця.

Поєдинок відбудеться на Wintrust Arena у Чикаго.

У 2018 році українець переміг у всіх своїх трьох поєдинках: у січні він об’єднав чемпіонські пояси WBO і WBC в бою з латвійцем Майрісом Брієдесом, у липні Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма та переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим, а в листопаді захистив свої титули, коли нокаутував британця Тоні Белью.

Після цього він вирішив перейти у надважку вагу та офіційно позбувся звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.