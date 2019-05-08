Усик травмувався, запланований на 25 травня бій переносять – промоутер

Український боксер Олександр Усик травмувався, тому його травневий дебют у надважкій вазі (понад 90,7 кг) відкладений, повідомив його промоутер Едді Хірн.

«Через травму біцепса Усик змушений відкласти свій дебют у надважкій вазі проти Карлоса Такама, запланований на 25 травня», – написав Хірн у Twitter.

У 2018 році українець переміг у всіх своїх трьох поєдинках: у січні він об’єднав чемпіонські пояси WBO і WBC в бою з латвійцем Майрісом Брієдесом, у липні Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма та переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим, а в листопаді захистив свої титули, коли нокаутував британця Тоні Белью.

Після цього він вирішив перейти у надважку вагу та офіційно позбувся звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.