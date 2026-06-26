Український боксер Усик заявив, що залишає свої пояси, але не йде зі спорту

Український боксер, чинний об’єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що залишає свої пояси, але не йде зі спорту.

«Сьогодні гарний день сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси, якими сьогодні володію. Зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі за ними, боксували. Друзі, я залишаю пояси, але не йду зі спорту, тому що в мене є last dance», – сказав Усик у відеозверненні в Instagram.



«Хочу усім подякувати. І хочу сказати: далі – більше. Слава Богу за все. Слава Україні!», – додав боксер.

23 травня в єгипетському місті Гіза відбувся поєдинок між українським боксером Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Коментатори відзначали, що цей поєдинок був непростим для Усика, але він знайшов свій момент в 11-му раунді і зміг нокаутувати суперника.

Таким чином, український боксер захистив свої чемпіонські титули, якими володів до бою – WBC, WBA, IBF та The Ring.

Олександр Усик: шлях до статусу чемпіона світу (фотогалерея) 1/12 Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик зустрівся з українськими ветеранами війни в Лондоні 17 липня.



19 липня Усик матиме поєдинок із британським боксером Даніелем Дюбуа в матчі-реванші у важкій вазі, який принесе українцю 132,8 мільйона доларів, що є однією з найбільших виплат в історії боксу. Домінування Усика у важкій вазі над значно габаритнішими суперниками стало потужним символом для українців на тлі масштабної російсько-української війни











2/12 Мікрорайон у Сімферополі, радянський період, 1987 рік.



Усик народився у Криму в Сімферополі в 1987 році, на той час ще в радянській Україні. Раннє дитинство Усика було безтурботним, але в 1992 році сім'я переїхала на північ України, щоб пережити економічний шторм, який послідував за розпадом Радянського Союзу. «М'яко кажучи, було важко», – згадує Усик про той період











3/12 Усик з матір'ю у 1990-х роках.



У 1990-х роках, коли сім'я ледве зводила кінці з кінцями, юний Усик захворів на пневмонію і провів місяці в лікарнях. Лікарі попередили батьків, що хлопчик може не вижити. Після хвороби Усику порадили займатися спортом, щоб зміцнити імунітет, і хлопець почав займатися футболом











4/12 Усик у дитинстві з батьком і старшою сестрою.



Бідність поклала край ранній мрії Усика стати професійним футболістом. Батько сказав йому, що сім'я більше не може дозволити собі платити за тренування чи форму, натомість він запропонував синові зайнятися боксом











5/12 Усик з деякими зі своїх ранніх боксерських медалей.



Спортсмен розповідає, що в дитинстві пообіцяв матері, що одного дня купить великий будинок, де вся сім'я зможе жити разом. «Цими руками я зроблю все, що в моїх силах, щоб тобі більше не довелося працювати, моя люба мамо», – сказав він їй











6/12 Усик святкує завоювання золота на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.



Після сотень аматорських поєдинків Усик був відібраний до збірної України на Олімпіаду 2008 року, але програв італійському важковаговику Клементе Руссо. Через чотири роки він знову зустрівся з італійцем у важкій вазі і виграв золото. Після перемоги батько Усика по телефону сказав синові-спортсмену, що любить його, – цей момент боксер досі зберігає в пам'яті. Старший Усик помер через два дні після того, як дізнався про олімпійську перемогу сина











7/12 Олександр Усик святкує перемогу над чемпіоном світу в першій важкій вазі в листопаді 2018 року.



Усик перейшов на професійний ринг у 2013 році, а це означало, що він міг битися за грошові винагороди. Незабаром він очистив дивізіони в крузервейті (90,7 кілограма). Колишній суперник так описував складність боротьби з українцем: «Він багато рухається і він дуже підтягнутий». Витривалість українця дозволяла йому постійно нарощувати темп в останніх раундах бою, коли його суперники починали в'янути











8/12 Усик після бою у важкій вазі з британським боксером Ентоні Джошуа у вересні 2021 року.



У 2019 році Усик почав виступати у надважкій вазі – категорії, яка значно перевищує його природну вагу. Він швидко завоював міжнародних шанувальників своїми інтерв'ю, які часто переходили від натхненних до грайливих. Коли репортер запитав його, що відрізняє його від інших бійців, він показав на свій рот і відповів: «У мене щілина між зубами»











9/12 Усик (у центрі праворуч) озброєний власною зброєю в перші дні російського масштабного вторгнення.



У лютому 2022 року Усик перебував у Великій Британії, коли дружина надіслала йому смс-повідомлення про те, що Росія здійснила масштабне вторгнення до України. Боксер негайно вилетів до Польщі, потім поїхав до Києва, де вступив до батальйону територіальної оборони











10/12 Олександр Усик святкує перемогу в матчі-реванші проти британського боксера Ентоні Джошуа в серпні 2022 року.



Поранені українські військові переконували Усика залишити Україну і повернутися до тренувань. «Вони пояснили мені, що як солдат я не зможу зробити для своєї країни стільки, скільки зможу як боксер», – згадував він











11/12 Усик (ліворуч) ухиляється від хука британського важковаговика Тайсона Ф'юрі у травні 2024 року.



Український боксер підкорив світову громадськість, влаштувавши бій у стилі «Давид проти Голіафа» проти Тайсона Ф'юрі, який був на 18 кілограмів важчим за Усика під час зважування та мав перевагу у зрості на 18 сантиметрів. Усик двічі переміг Ф'юрі і залишається непереможним на професійному рингу











12/12 Усик разом з Даніелем Дюбуа під час зважування 18 липня.



Усик сказав, що на тлі триваючої масштабної війни України з Росією його в першу чергу мотивує натхнення, яке він дає своїм співвітчизникам-українцям. «Я зараз боксую не за пояс, я боксую за всіх, хто захищає нашу країну, і в пам'ять про тих воїнів, яких вже немає з нами», – наголосив він.



Бій Усик–Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні «Вемблі»











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Раніше стало відомо, що Усик потрапив до цьогорічного рейтингу «найвпливовіших людей у спорті» за версією журналу TIME.







