З початку грудня на водоймах України потонули понад 30 людей – рятувальники

З початку грудня на водоймах України потонула 31 людина, троє серед загиблих – діти, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У відомстві застерігають: різкі морози не гарантують безпечного відпочинку на кризі.

Згідно з повідомленням, напередодні під кригу у ставку в селі Роздольне Каховського району Херсонської області провалилися двоє хлопчиків – обидва загинули. Також на Полтавщині в селі Рибці потонув чоловік 1980 року народження.

«Щоб запобігти зростанню кількості нещасних випадках на водоймах у зимовий період, рятувальники посилюють профілактичну роботу серед населення», – заявляють у ДСНС.

Рятувальники, коли крига ще надто тонка, радять:

– не виходити на лід, товщина і міцність якого невідомі;

– переходити водойми у спеціально позначених і обладнаних місцях;

– не спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

– не збиратися на кризі великими групами в одному місці;

– не виходити на лід: у місці з’єднання річок, у випадку швидкої течії річки, за наявності вмерзлих у лід предметів, у випадку різного забарвлення льоду, під час сильного перепаду температури й потепління;

– не вживати спиртні напої біля водойм;

– пильнувати за дозвіллям дітей.

Раніше сьогодні у Міністерстві охорони здоров’я дали українцям рекомендації, як захистити себе та рідних на новорічні свята в умовах пандемії COVID-19.