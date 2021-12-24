З початку грудня на водоймах України потонули понад 30 людей – рятувальники

З початку грудня на водоймах України потонула 31 людина, троє серед загиблих – діти, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
У відомстві застерігають: різкі морози не гарантують безпечного відпочинку на кризі.
Згідно з повідомленням, напередодні під кригу у ставку в селі Роздольне Каховського району Херсонської області провалилися двоє хлопчиків – обидва загинули. Також на Полтавщині в селі Рибці потонув чоловік 1980 року народження.
«Щоб запобігти зростанню кількості нещасних випадках на водоймах у зимовий період, рятувальники посилюють профілактичну роботу серед населення», – заявляють у ДСНС.
Рятувальники, коли крига ще надто тонка, радять:
– не виходити на лід, товщина і міцність якого невідомі;
– переходити водойми у спеціально позначених і обладнаних місцях;
– не спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
– не збиратися на кризі великими групами в одному місці;
– не виходити на лід: у місці з’єднання річок, у випадку швидкої течії річки, за наявності вмерзлих у лід предметів, у випадку різного забарвлення льоду, під час сильного перепаду температури й потепління;
– не вживати спиртні напої біля водойм;
– пильнувати за дозвіллям дітей.
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