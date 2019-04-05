У місцях несвободи на окупованому Донбасі перебувають близько тисячі людей – омбудсмен

У місцях несвободи на непідконтрольній Україні території Донбасу перебувають близько тисячі людей, повідомив офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.

«До уповноваженого надійшла інформація стосовно близько тисячі осіб, які перебувають у місцях несвободи на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей з приводу їх переведення на підконтрольну уряду України територію. При цьому відомості стосовно таких осіб постійно оновлюються», – заявили в офісі омбудсмена.

4 квітня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомило, що від початку збройного конфлікту на Донбасі підтримувані Росією бойовики передали Україні 274 людей. Вони були ув’язнені до окупації українських територій.

Конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.