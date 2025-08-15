На Закарпатті з рейок зійшли три вагони поїзда Запоріжжя-Солотвино – УЗ

На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя-Солотвино, постраждалих серед пасажирів і поїзної бригади немає, повідомили 15 серпня в «Укрзалізниці».

«Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія – «викид» рейки через аномальну спеку. Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні й оцінюємо строки відновлювальних робіт», – йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що через інцидент приміський поїзд №6581 сполученням Королево-Батьово буде обмежений до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино-Київ просять «дочекатися сповіщення про об’їзний маршрут».

Пізніше в «Укрзалізниці» додали, що три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино.



«Рейс №84 із Солотвина до столиці вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об’їздом ділянки, де триває відновлення», – повідомили у компанії.